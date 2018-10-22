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Полиция расследует уничтожение огнем 3,5 тысяч тонн семян в Харьковской области

Полиция расследует уничтожение огнем 3,5 тысяч тонн семян в Харьковской области

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КИЕВ. 22 октября. УНН. По факту пожара на складах агропредприятия в Харьковской области открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области, передает УНН.

“Предварительно установлено, что огнем уничтожено 1795 тонн семян подсолнечника и 1679 тонн зерна пшеницы. Точная сумма материального ущерба уточняется”, - говорится в сообщении.

В Барвинковский отдел полиции в ночь на 21 октября поступило сообщение о пожаре на территории агрофирмы, расположенной в поселке Гавриловка. Выяснилось, что пожар возник в складских помещениях, где хранились семена подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Ранее на территории Черноморского морского торгового порта в Одессе горело зернохранилище.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, зерно, пожары, Харьков и Харьковская область
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