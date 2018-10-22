Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины
КИЕВ. 22 октября УНН. Российский президент Владимир Путин подписал указ об специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом российский лидер поручил правительство подготовить перечень мер и украинских лиц, которые подпадут под контрсанкции.
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Напомним, в конце сентября Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран.