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Премьер Британии заявила, что готово 95% соглашения по Brexit

Премьер Британии заявила, что готово 95% соглашения по Brexit

КИЕВ. 22 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сообщит депутатам, что "95% сделки" по выходу Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) согласованы. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Как отмечается, британский премьер-министр донесет это послание в палату общин Великобритании позже в понедельник, когда заявит, что "очертания сделки по подавляющему большинству соглашения о выходе (Соединенного Королевства из ЕС - ред.) теперь понятны".

На прошлой неделе ЕС заявил о "недостаточных успехах" в переговорах по Brexit и поэтому отложил запланированный специальный саммит, который должен был состояться в следующем месяце для подписания соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

В то же время, как отмечается, Мэй сообщит о достижении в ряде областей, что наводит на мысль, что общее соглашение по выходу уже не за горами.

Напомним, Мэй уверена, что Лондону удастся заключить с Брюсселем соглашение о Brexit.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Brexit
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