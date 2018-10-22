Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 17:12
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Суд избирает меру пресечения водителю автобуса по делу о гибели звезды "Дизель шоу" в ДТП
Эксклюзивные новости УНН
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2280
Версия для печати

АЧС: бельгийскую свинину перестали покупать 13 стран

АЧС: бельгийскую свинину перестали покупать 13 стран

КИЕВ. 22 октября. УНН. Состоянием на сегодня, импорт свинины из Бельгии приостановили 13 стран. Причина отказа - распространение африканской чумы свиней (АЧС) в стране, передает УНН.

По данным Бельгийского Федерального Агентства по Безопасности Пищевых Продуктов (FASFC), количество случаев африканской чумы свиней в стране уже выросло до 89.

Сообщается, что все зафиксированные случаи АЧС сконцентрированы в регионе Эталь (провинция Люксембург).

Также отмечается, что в период с 29 сентября по 2 октября все домашние свиньи, находящиеся на “зараженной” территории были уничтожены.

“Репопуляция ферм на указанной территории на сегодня запрещена”, — уточнили контролеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина нарастила импорт свинины в 9 раз

Также уточняется, что бельгийскую свинину уже перестали покупать Китай, Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия.

Прогнозируется, что в связи с этим, Бельгии придется искать новые рынки сбыта свинины.

Добавим, что производимой в стране свинины на экспорт в среднем отправляют порядка 60%.

Как писал УНН, на фоне эпидемии АЧС Украина рекордно наращивает объемы импорта иностранной свинины.

По словам депутата Сергея Тригубенко, так много сала и свинины, как сегодня, мы импортировали последние четыре года. 

Источник: УНН
Теги: Украина, свинина, Бельгия, АЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.