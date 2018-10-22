АЧС: бельгийскую свинину перестали покупать 13 стран

КИЕВ. 22 октября. УНН. Состоянием на сегодня, импорт свинины из Бельгии приостановили 13 стран. Причина отказа - распространение африканской чумы свиней (АЧС) в стране, передает УНН.

По данным Бельгийского Федерального Агентства по Безопасности Пищевых Продуктов (FASFC), количество случаев африканской чумы свиней в стране уже выросло до 89.

Сообщается, что все зафиксированные случаи АЧС сконцентрированы в регионе Эталь (провинция Люксембург).

Также отмечается, что в период с 29 сентября по 2 октября все домашние свиньи, находящиеся на “зараженной” территории были уничтожены.

“Репопуляция ферм на указанной территории на сегодня запрещена”, — уточнили контролеры.

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Также уточняется, что бельгийскую свинину уже перестали покупать Китай, Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия.

Прогнозируется, что в связи с этим, Бельгии придется искать новые рынки сбыта свинины.

Добавим, что производимой в стране свинины на экспорт в среднем отправляют порядка 60%.

Как писал УНН, на фоне эпидемии АЧС Украина рекордно наращивает объемы импорта иностранной свинины.

По словам депутата Сергея Тригубенко, так много сала и свинины, как сегодня, мы импортировали последние четыре года.