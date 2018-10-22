Ведомство Омеляна незаконно выплатило Бабейчуку почти четверть миллиона гривен премий

КИЕВ. 22 октября. УНН. В течение 2015-2017 годов руководитель подержанного предприятия "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук получил 225,9 тыс. грн премий и материальных вознаграждений. Решение о выплате соответствующих средств было принято Министерством инфраструктуры Украины с нарушением действующего законодательства. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенного аудита на ГП "Украэрорух", передает УНН.

В частности сообщается, что в 2016 году, на основании приказов МИУ, Бабейчуку была выплачена премия в сумме 61,79 тыс. грн. Соответствующая премия была выплачена руководителю ГП по результатам работы за I, III кварталы 2015 года и I квартал 2016 года. При этом отсутствуют показатели премирования, предусмотренных условиями контракта, отмечают аудиторы.

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Кроме того, по данным Счетной палаты, по результатам работы за второй квартал 2016 года Бабейчук получил премию в сумме 33,7 тыс. грн, в то время как показатели премирования на 2016 год были определены только 11 июля 2016 года, пишут аудиторы.

“Также Украэрорухом выплачено руководителю материальное вознаграждение за эффективное управление государственным имуществом 2015 года на сумму 130,4 тыс. грн, которая включена в состав валовых расходов”, — говорится в документе.

Однако, согласно нормативным актам, источником такой выплаты является чистая прибыль предприятия, говорится в отчете Счетной палаты.

“В результате, согласно принятым Мининфраструктуры решений, руководителю было выплачено с нарушением требований законодательства и договора премий и материального вознаграждения на общую сумму 225,9 тыс. гривен”, — сообщают аудиторы.

Как писал УНН, о коррупции в “Украэрорухе” сообщили СБУ.

Также напомним, коррупционные деяния должностных лиц ГП “Украэрорух” уже расследуют три правоохранительные ведомства Украины — ГПУ, НАБУ и Нацполиция.

В частности, в Нацполиции зарегистрировано уголовное производство №42017111100000022.

САП ГПУ расследует дело №42017100000000118. НАБУ — уголовное производство №52017000000000756. Все указанные выше дела касаются вывода средств в размере около полумиллиарда гривен с “Украэроруха” на счета впоследствии обанкротившегося “Платинум банка”.

НАПК же, в свою очередь, также проверяет руководителя “Украэроруха” Дмитрия Бабейчука на предмет коррупции.