Климатологи констатировали конец "бабьего лета" в Киеве

КИЕВ. 22 октября. УНН. "Бабье лето" с установленными пятью температурными рекордами завершилось, в воскресенье в столицу вернулась метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 21 октября максимальная температура несколько превысила + 13°С, а минимальная опустилась ниже 10°С. Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11°С, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", - говорится в сообщении.

"Бабье лето" длилось с 7 октября по 20 октября. В середине октября были побиты 5 температурных рекордов.

Как сообщал УНН, синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине 24-25 октября.