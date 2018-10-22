Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 17:11
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Суд избирает меру пресечения водителю автобуса по делу о гибели звезды "Дизель шоу" в ДТП
Эксклюзивные новости УНН
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
3225
Версия для печати

Климатологи констатировали конец "бабьего лета" в Киеве

Климатологи констатировали конец "бабьего лета" в Киеве

КИЕВ. 22 октября. УНН. "Бабье лето" с установленными пятью температурными рекордами завершилось, в воскресенье в столицу вернулась метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 21 октября максимальная температура несколько превысила + 13°С, а минимальная опустилась ниже 10°С. Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11°С, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", - говорится в сообщении.

"Бабье лето" длилось с 7 октября по 20 октября. В середине октября были побиты 5 температурных рекордов.

Как сообщал УНН, синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине 24-25 октября.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, климат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.