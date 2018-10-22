РПЦ требует от Константинополя извинений за ущерб мировому православию

КИЕВ. 22 октября. УНН. Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат "осознает последствия своих действий" по Украине. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих на Украине. Но тяжелая ситуация может очень быстро решиться, если Константинополь встанет на путь диалога", - отметил он.



По его словам, Русская церковь намерена и дальше придерживаться занятой позиции, "стоять в истине", и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный вред всему мировому православия "ю".



Как сообщал УНН, 15 октября РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как он подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.



Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем. .

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Ранее Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созвано Архиерейский собор для объединения трех церквей.



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Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.

