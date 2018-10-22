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РПЦ требует от Константинополя извинений за ущерб мировому православию

РПЦ требует от Константинополя извинений за ущерб мировому православию

КИЕВ. 22 октября. УНН. Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат "осознает последствия своих действий" по Украине. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих на Украине. Но тяжелая ситуация может очень быстро решиться, если Константинополь встанет на путь диалога", - отметил он.

По его словам, Русская церковь намерена и дальше придерживаться занятой позиции, "стоять в истине", и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный вред всему мировому православия "ю".

Как сообщал УНН, 15 октября РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как он подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем. .

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Ранее Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созвано Архиерейский собор для объединения трех церквей.

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Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: религия, церковь, РПЦ
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