Рыбалка заявил, что пойдет на все, чтобы остаться в политике

КИЕВ. 22 октября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка планирует продолжить свою политическую карьеру, мечтает о еще одном депутатском мандате по итогам грядущих выборов, а также обещает сделать для этого "все". Об этом он заявил в интервью в программе "Hard с Влащенко", передает УНН.

"Буду делать все, чтобы быть в политике следующий созыв, если народ доверит", - сказал он.

Рыбалка добавил, что с округом, который ему могут доверить в партии, еще не решено, и в составе РПЛ он себя чувствует комфортно.

"Вопрос округа мы еще изучаем", - сказал нардеп.

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Также, радикал раскритиковал тех народных избранников, которые коррумпируют своего избирателя. Он заверил, что является сторонником отмены "мажоритарки".

"Когда депутат приходит на округ и что-то дает избирателям, то понятно, что он как бизнесмен, как депутат - хочет эти деньги вернуть. И когда люди берут деньги и думают, что он придет и им станет лучше - это обман. Лучше не будет, деньги будут возвращать. Вот я считаю, что это несправедливо и ... сегодняшнее законодательство надо менять. Избирательное, я имею в виду, и вообще убирать мажоритарку", - сказал Рыбалка.

Напомним, по оценкам политологов, продолжение карьеры Рыбалки в составе РПЛ сегодня под большим вопросом, ведь депутат успел себя неоднократно скомпрометировать поступками и невыполненными обещаниями.

Из-за своей "токсичности" Рыбалка вряд ли попадет в проходную часть списка, считает политолог Алексей Станчевский.

"О Рыбалке - у него есть токсичность и в список таких не будут брать.

По моему глубокому убеждению, сейчас рейтинг РПЛ не позволяет вставлять в проходную часть списка людей токсичных, а любой негатив в избирательной кампании будет использоваться против партии в целом. Из-за этого, конечно, им не выгодно ставить его в проходную часть. Поэтому могут отправить его по одномандатному округу, если ничего не изменится", - отметил эксперт, добавив, что цена вопроса в таком случае для Рыбалки выльется в огромные средства.

Отметим, что однажды, после того как Рыбалка поздравил свою подружку с днем рождения ее фотографиями на ситилайтах в Нью-Йорке, прекратить такие "понты" его призвал лично лидер радикалов Олег Ляшко.

Также "токсичность" Рыбалки во многом оговаривается уголовным шлейфом его семейного бизнеса.

В частности, компания отца радикала подозревается в финансировании терроризма, путем сбыта произведенной снековой продукции на оккупированных территориях. В рамках уголовного производства по этому факту, одного из топ-менеджеров семейной корпорации Рыбалки уже даже осудили.

На фоне этого скандала Ляшко выступил с публичной критикой Рыбалки. Лидер радикалов тогда заявил, что "тот, кто торгует с ОРДЛО, должен сидеть в тюрьме".

Кроме этого, работа Рыбалки в парламенте тоже не отличается результативностью. Наоборот, ни одна из его законодательных инициатив в течение года так и не стала законом. В общем, все законопроекты радикала критикуются профессиональным сообществом, как "бессодержательные и популистские".