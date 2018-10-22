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Раде предлагают изъять из УКУ статью о злостном неповиновении тюремщикам

Раде предлагают изъять из УКУ статью о злостном неповиновении тюремщикам

КИЕВ. 22 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона 9228 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изъятия статьи 391 Уголовного кодекса Украины (Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний), сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

В частности, законопроектом предлагается изъять статью 391 Уголовного кодекса Украины "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний", а также ссылки на указанную статью в статье 140 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

"Вопреки заявлениям скептиков, изъятие статьи 391 с УК Украины не приведет к полной декриминализации действий, которые заключаются в злостном неповиновении требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, и не будет способствовать совершению осужденными новых преступлений. Администрации учреждений исполнения наказаний и Государственная пенитенциарная служба Украины - даже без ст. 391 УК - имеют достаточный правовой инструментарий для воздействия на злостных нарушителей режима отбывания наказания, в частности путем перевода нарушителя в дисциплинарный изолятор (ДИЗО), чем также злоупотребляют работники исправительных колоний - с той лишь разницей, что осужденный, не обязательно будучи на самом деле виновным, по формальной причине помещен в дисциплинарный изолятор, хотя бы не приобретает дополнительную судимость", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы законопроекта добавляют, что если же неповиновение осужденного будет иметь насильственный характер, "он будет привлечен к ответственности по соответствующим "профильными" статьями Уголовного кодекса".

Добавим, что согласно статье 391 УКУ такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, уголовная ответственность
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