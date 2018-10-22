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Штурм испанского анклава в Северной Африке: число пострадавших увеличилось

Штурм испанского анклава в Северной Африке: число пострадавших увеличилось

КИЕВ. 22 октября. УНН. Один африканский мигрант умер и 22 пострадали, когда около 300 человек штурмовали пограничную ограду, отделяющую испанский анклав Мелилья от Марокко в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Один африканский мигрант умер и 22 пострадали когда около 300 человек штурмовали пограничную ограду, отделяющую испанский анклав Мелилья от Марокко в воскресенье", - говорится в сообщении.

Также пострадали 12 правоохранителей.

"141 мигранта будут депортированы", - добавили правоохранители.

Ранее сообщалось о 3 пострадавших и одном погибшем.

Как сообщал УНН, около 1100 африканцев в воскресенье, 1 января, пытались пересечь границу с испанским прибрежные эксклавом Сеута в Северной Африке.

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Источник: УНН
Теги: мигранты, Африка, штурм, жертвы
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