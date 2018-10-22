На Волыни СБУ задержала преступников, которые действовали под видом нацгвардейцев
КИЕВ. 22 октября. УНН. На Волыни Служба безопасности Украины (СБУ) задержала участников организованной группировки, которые действовали под видом нацгвардейцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Волынской области, передает УНН.
"Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины", - отметили в ведомстве.
По данным СБУ, злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны, в частности в Киевской области. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.
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По имеющейся в СБУ информации, бандиты планировали расширить "географию" своей преступной деятельности, для чего прибыли из Киевской области на Волынь.
Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.
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Напомним, Военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке и задержала начальника отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда.