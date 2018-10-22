В Николаеве выиграли 1 млн грн в лотерею

КИЕВ. 22 октября. УНН. В воскресенье, 21 октября, в государственной лотереи "Лото-Забава" было выиграно 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0217555 в "Лото маркете", что находится на углу ул. Троицкая и ул. Космонавтов (Николаев).

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу Миллионеров "М.С.Л.". Победитель также может воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

"Всеми преимуществами членства в "Клубе Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались Екатерина Билодид, которая имеет статус юбилейного 300-го миллионера, и ее муж Дмитрий. Вдвоем они провели незабываемые выходные в столице в течение 13-14 октября и получили призовой сертификат на 1 млн гривен из рук любимых ведущих в прямом эфире "Лото-Забава", - напомнили в компании.

Как отмечают в "М.С.Л.", с начала года это уже 28-й выигрыш в лотерею "Лото-Забава" суммой от 1 миллиона гривен и больше. В целом новый победитель стал 307-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава".

Также напомним, в этом году для Николаевской области это уже не первый крупный выигрыш в "Лото-Забава": в апреле купленный в Интернете лотерейный билет обогатил жительницу Николаевской области на 3 млн грн.