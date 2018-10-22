Водителя автобуса, в котором погибла актриса "Дизель шоу", отправили под домашний арест

КИЕВ. 22 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваемому Манюку Михаилу Васильевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Положить на подозреваемого обязательства не отлучаться с места жительства, являться по вызову следователей ... Действие пресечения определить до 19 декабря 2018 года", - говорится в постановлении суда.

Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.

Напомним, сторона обвинения просила Шевченковский районный суд Киева избрать меру пресечения Манюку в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни". По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.