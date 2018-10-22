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Во Львове из трамвая выпала женщина, ее госпитализировали

Во Львове из трамвая выпала женщина, ее госпитализировали

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 октября. УНН. Во Львове из трамвая, во время движения, выпала женщина. Ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили на Горячей линии города, передает УНН.

"По предварительным данным, у 65-летней пострадавшей - травма головы и перелом голени. Ее госпитализировали в восьмую городскую больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - сообщили на Горячей линии города.

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Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Манятин Хмельницкой области: 31-летняя женщина на ходу выпала из микроавтобуса.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, женщина, трамвай
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