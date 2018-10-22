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Лидер "Шахтера" пропустит поединок против "Манчестер Сити"

Лидер "Шахтера" пропустит поединок против "Манчестер Сити"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Делегация ФК "Шахтер", включая первую команду и менеджмент, прибыла в Харьков, где уже завтра сыграют в Лиге чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

К предстоящему противостоянию в подготовке принимают участие 21 футболист. Точно не сможет принять участие в матче один из лидеров команды Марлос. В Киеве также остались травмированные Тайсон, Олег Кудрик, Иван Ордец.

Полный список игроков, которые могут попасть в заявку на поединок с "Манчестер Сити", выглядит следующим образом:

  • вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов;
  • защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий;
  • gолузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко;
  • нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Добавим также, в матче с "Манчестер Сити", который начнется 23 октября в 22:00 на ОСК "Металлист", украинский коллектив сможет побороться за первую победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" с Зинченко прибыл в Харьков на матч с "Шахтером"

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Шахтер
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