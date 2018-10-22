Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 20:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина и Польша могут до конца года показать прогресс по историческим вопросам - Розенко
Украина и Польша могут до конца года показать прогресс по историческим вопросам - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1995
Версия для печати

Путин ждет Ким Чен Ына с визитом, но сроки и место еще обсуждаются - Кремль

Путин ждет Ким Чен Ына с визитом, но сроки и место еще обсуждаются - Кремль

Владимир Путин и Ким Чен Ын

КИЕВ. 22 октября. УНН. Конкретные сроки и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына все еще обсуждаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Очень много городов фигурирует как возможные места для встречи. Пока сроки не обговорены, не определены с учетом графиков и Ким Чен Ына, и Путина", - отметил спикер российского президента.

Как отмечает СМИ, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Ожидалось, в частности, что он мог приехать во Владивосток на Восточный экономический форум в начале сентября. Однако пока визит не был согласован. Российские власти подчеркивают, что готовы принять Ким Чен Ына в любое удобное для него время.

Также ресурс напомнил, что в ходе своего официального визита в Пхеньян Ким Чен Ын изъявил готовность в ближайшее время посетить Россию с визитом. На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что обсуждается возможность встречи президента РФ и лидера КНДР до конца года.

Напомним, новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в январе 2019 года.

КНДР и Республика Корея ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Кремль, Ким Чен Ын
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.