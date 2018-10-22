Уголь, мазут и газ: в Минэнерго отчитались о запасах энергоносителей

КИЕВ. 22 октября. УНН. Запасы угля на складах Минэнергоугля сегодня составляют 1,858 млн тонн, мазута - около 40 тыс. тонн, газа - 16,9 млрд кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

По состоянию на 22.10 2018 на складах предприятий Минэнергоугля накоплено 1858,0 тыс. тонн угля, что на 405,7 тыс. т, или на 27,9% больше показателя прошлого года.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что запасы мазута на предприятиях пока составляют 39,9 тыс. т, что на 71,4 тыс. т, или на 64,2% меньше показателя прошлого года.

Также в Минэнергоугля отметили, что по состоянию на вчера, 21 октября, в подземных хранилищах страны находилось 16,90 млрд кубометров природного газа. Это на 0,03 млрд кубометров, или на 0,2% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Напомним, сегодня в подземных хранилищах газа Украины запасы составляют почти 17 млрд кубических метров.

Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун на пресс-конференции сообщил, что накопление угля и мазута на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Украине для прохождения отопительного сезона идет с отставанием от графика.