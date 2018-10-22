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В Киеве на взятке задержали полицейского

В Киеве на взятке задержали полицейского

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киеве возле метро "Нивки" на взятке задержали сотрудника полиции, передает УНН со ссылкой на очевидцев.

Как сообщили очевидцы, вероятно, речь идет о крупной взятке, поскольку на месте были сотрудники СБУ.

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Кроме того, во время задержания на месте происшествия работали сотрудники прокуратуры и полиции.

Напомним, в Днепре задержали на взятке старшего оперуполномоченного криминальной полиции.

Источник: УНН
Теги: взятка, Киев, полиция, задержание
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