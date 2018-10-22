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Лавров и Болтон обсудили ситуацию в Украине и на Корейском полуострове

Лавров и Болтон обсудили ситуацию в Украине и на Корейском полуострове

Джон Болтон и Сергей Лавров

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время встречи речь шла о ситуации вокруг Сирии и в Афганистане, положение в Украине и Корейском полуострове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел встречу с помощником Президента США по вопросам национальной безопасности Болтоном, который находится в Москве с рабочим визитом.

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"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение в Украине и Корейском полуострове. Обсуждались перспективы взаимодействия между ... странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержание стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

Напомним, советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов в отношениях между странами.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Россия, Сергей Лавров, Украина
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