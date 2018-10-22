Короткометражный фильм "Гамбит" презентуют во Львове

КИЕВ. 22 октября. УНН. В понедельник, 29 октября, в 19:30 в Кинодворце на Театральной состоится презентация и премьерный показ короткометражного фильма Гамбит. Фильм снят актерами театра имени Марии Заньковецкой, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Экранизация истории, которая могла стать реальностью каждой украинской семьи. Сюжет основан на реальных событиях и демонстрирует те преступные схемы, которые ежедневно работают и распространяются обществом, отмечает издание.

"Украинский короткометражный фильм "Гамбит" - это попытка привлечь внимание к проблеме, с которой может встретиться каждый третий украинец - будь то пенсионер или состоятельный бизнесмен, или просто одинокий человек - неважно. В ленте новостей мы редко обращаем внимание на историю, с которой сталкиваются не один десяток, не одна сотня, тысяча украинцев. Это история о человеческих достоинствах и недостатках. О доброте и коварстве. О рассудительности и легкомыслии. О доверии и наглости. О почтенном возрасте и неуважительных поступках. На наш взгляд, этой цели мы сможем достичь средствами короткого метра - как лаконичный, простой, художественный способ преподавания проблемы. Наш сюжет основан на реальных событиях, и демонстрирует те преступные схемы, которые ежедневно работают и распространяются обществом. Кто виноват? Государство? Каждый сам отвечает за свои поступки? Почему в центре Европы, в стране, которая идет в Европу, царит такой беспредел? Это реальная проблема, о которой стоит говорить и которую следует решать. По нашему мнению, такие проекты нужны для того, чтобы мы (украинцы) перестали бояться помогать друг другу", - отметили создатели фильма.

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Команда, которая работала для создания фильма:

Василий Коржук - автор идеи и сценария;

Андрей Сницарчук - автор сценария и режиссер, композитор;

Роман Мартин - автор сценария и режиссер;

Андрей Гаврищук - оператор-постановщик;

Тарас Терлецкий - саунддизайнер, композитор.