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Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" не готов выиграть Лигу чемпионов

Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" не готов выиграть Лигу чемпионов

Хосеп Гвардиола

КИЕВ. 22 октября. УНН. Испанский рулевой “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию накануне встречи третьего тура Лиги чемпионов с донецким “Шахтером”, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

По мнению наставника, английский коллектив имеет неплохую ситуацию после двух сыгранных туров в которых ему не понравился только один тайм из 4-х.

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“Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. Лига чемпионов? У нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с „Лионом“. Тогда сказал своим футболистам, чтобы учились получать уроки. Вам кажется, что вы чего-то достигли, что вы выиграли чемпионат, что вы — звезды. Однако все это очень легко потерять, а после сложно подняться на вершину. Нужно постоянно совершенствоваться, делать выводы и работать дальше”, — заявил Гвардиола.

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О готовности к выигрышу Лиги чемпионов: “Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать — в моей крови. Футбол — это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания мало. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства. Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть”.

Добавим, матч “Шахтер” — “Манчестер Сити” состоится 23 октября на ОСК “Металлист”.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Шахтер, Лига чемпионов
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