"Ренн" перед матчем с "Динамо" потерял очки в чемпионате Франции

КИЕВ. 23 октября. УНН. В баталии 10-го тура французской Лиги 1 “Сент-Этьен” на стадионе “Жоффруа Гишар” принимал футболистов “Ренн”, передает корреспондент УНН.

Уже в первые минуты встречи хозяева заработали право на пробитие 11-метрового. Это Гренье неудачно сыграл в штрафной зоне и заехал сзади по ногам тунисцу Хазри. Сам пострадавший реализовал наказания.

Далее активизировались гости, и если с ударом с ближнего расстояния от Бен Арфы справился вратарь Руффье, то в моменте с Сарра голкипер был бессилен. Форвард “Ренн” пробил в дальний угол, и мяч от штанги залетел в сетку.

Хазри имел безупречную вывести хозяев вперед, но кипер “Ренн” совершил сейв, перевел мяч в штангу, и уже на линии ворот завладел им. “Ренн” и в свою очередь мог вырвать три очка, но Бен Арфа пробил с пенальти в стойку ворот — 1:1.

Добавим, что 25 октября футболисты “Динамо” приедут во Францию ​​на поединок Лиги Европы против “Ренн”.