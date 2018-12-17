Руководство колонии не пускает к Сущенко адвоката
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Руководство колонии, где находится украинский журналист Роман Сущенко, решило не пускать адвоката Марка Фейгина. Об этом адвокат Марк Фейгин написал на Facebook, передает УНН.
"От украинского журналиста Сущенко, отбывающий наказание в ИК-11 в Кирово-Чепецке, стало известно, что руководство колонии решило не пускать меня к моему подзащитному на этой неделе, вопреки ч.4 ст.89 УИК. Если так, то мы обратимся жалобой в ЕСПЧ, с учетом условий содержания", - написал адвокат.
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Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко позволили позвонить из колонии его общественному защитнику Марку Фейгину.