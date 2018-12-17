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Руководство колонии не пускает к Сущенко адвоката

Руководство колонии не пускает к Сущенко адвоката

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Руководство колонии, где находится украинский журналист Роман Сущенко, решило не пускать адвоката Марка Фейгина. Об этом адвокат Марк Фейгин написал на Facebook, передает УНН.

"От украинского журналиста Сущенко, отбывающий наказание в ИК-11 в Кирово-Чепецке, стало известно, что руководство колонии решило не пускать меня к моему подзащитному на этой неделе, вопреки ч.4 ст.89 УИК. Если так, то мы обратимся жалобой в ЕСПЧ, с учетом условий содержания", - написал адвокат.

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Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко позволили позвонить из колонии его общественному защитнику Марку Фейгину.

Источник: УНН
Теги: Россия, адвокаты, политзаключенные
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