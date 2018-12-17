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В зоне ООС в тренировках применили ЗРК "Бук"

В зоне ООС в тренировках применили ЗРК "Бук"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На Донбассе прошла проверка боеготовности сил противовоздушной обороны с привлечением расчетов зенитно-ракетных комплексов Бук-М1. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook, передает УНН.

“Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение”, — говорится в сообщении.

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Во исполнение приказа Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проведена проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

Так, боевые расчеты ЗРК “БУК-М1” из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

“Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха”, — подытожили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 13 декабря в зоне ООС прошли испытания ЗРК С-300.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ракета, испытания, ООС
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