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МИД показал, почему призывает закрыть порты для российских судов

МИД показал, почему призывает закрыть порты для российских судов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает страны мира запретить заходы в их порты российским суднам. Соответствующий призыв размещен вместе с иллюстрацией, на которой изображено лицо в маске и в фуражке с надписью "Russia", на странице дипведомства в Twitter, передает УНН.

"Россия ограничивает свободное движение и свободную торговлю на восточном приморском побережье Европы. Запретите российским кораблям заходить в ваши порты!" - призвали в МИД.

Как сообщал УНН, ранее Европарламент в принятой 12 декабря резолюции призвал страны-члены ЕС закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ в порты до тех пор, пока Россия не освободит проход Керченским проливом в Азовское море.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, порт, Украина, моряки
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