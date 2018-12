МИД показал, почему призывает закрыть порты для российских судов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает страны мира запретить заходы в их порты российским суднам. Соответствующий призыв размещен вместе с иллюстрацией, на которой изображено лицо в маске и в фуражке с надписью "Russia", на странице дипведомства в Twitter, передает УНН.

"Россия ограничивает свободное движение и свободную торговлю на восточном приморском побережье Европы. Запретите российским кораблям заходить в ваши порты!" - призвали в МИД.

Как сообщал УНН, ранее Европарламент в принятой 12 декабря резолюции призвал страны-члены ЕС закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ в порты до тех пор, пока Россия не освободит проход Керченским проливом в Азовское море.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

#Russia is restricting free movement and free trade in #Europe's eastern seaboard.



Ban Russian ships from entering your ports!#FreeUkrainianPOWs #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression #FreeAzovSeaSailors #BanRussianShips pic.twitter.com/EZt4mVSB97