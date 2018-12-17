Новости: Политика
Понедельник, 17 декабря 2018, 11:35 • Саша Картер • 16785
В РФ обвинили Украину в подготовке "провокации" на админчерте с Крымом
Сергей Лавров
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря. Такое заявление сделал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На последнюю декаду декабря (Президент Украины Петр) Порошенко планирует вооруженную провокацию... на (админчерте - ред.) с Крымом", - сказал он в прямом эфире одной из российских радиостанций.
Как сообщал УНН, ранее в МИД РФ заявили, что Киев якобы "готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления".
Источник: УНН