В РФ обвинили Украину в подготовке "провокации" на админчерте с Крымом

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря. Такое заявление сделал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На последнюю декаду декабря (Президент Украины Петр) Порошенко планирует вооруженную провокацию... на (админчерте - ред.) с Крымом", - сказал он в прямом эфире одной из российских радиостанций.

Как сообщал УНН, ранее в МИД РФ заявили, что Киев якобы "готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления".