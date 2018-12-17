В ВМС пообещали все возможное для противодействия российской блокаде в море

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина сделает все возможное для стабилизации ситуации в Азовском и Черном морях, что касается блокады Россией кораблей, следующих в украинские порты. Об этом сказал в интервью "Голосу Америки" командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко, передает УНН.

"Мы просчитываем все варианты обострения обстановки и просчитываем весь состав сил и средств, которые нужно там привлекать. Я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы стабилизировать обстановку", - сказал Воронченко, отвечая на вопрос о том, чем сможет ответить Украины, если россияне продолжат остановку кораблей, направляющихся в украинские порты.

Добавим, командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в США встретился с главнокомандующим ВМС США Джоном Ричардсоном и другими представителями минобороны США. Темой встреч было двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, ранее в МВОТ сообщали, что Российская Федерация вопреки международному праву блокирует движение кораблей через Керченский пролив.