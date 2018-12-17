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Украинцам хотят сделать еще один выходной

Украинцам хотят сделать еще один выходной

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховной Раде предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде и сделать праздничным День духовного единства Украины. Соответствующий законопроект №9407 зарегистрирован на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Инициатором законопроекта выступил внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко. Текст документа пока отсутствует.

Как сообщал УНН, стало известно, сколько будут "отдыхать" банки на Новый год.

Ранее, в первый месяц зимы в Украине по календарю приходится 11 дней официальных выходных и праздников. Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, праздник, выходные дни
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