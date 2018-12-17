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Парубий подписал законы о прилегающей зоне и противоминной деятельности

Парубий подписал законы о прилегающей зоне и противоминной деятельности

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законы "О прилегающей зоне Украины" №8361 и "О противоминную деятельность в Украине" и направил их на подпись Президенту. Это он сделал во время своего брифинга после заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы очень эффективно смогли пройти вопросы блока безопасности и обороны. И между ними, я напомню, это были важные законопроекты "О противоминной деятельности в Украине", ведь сегодня на востоке Украины и не разорваны снаряды и остатки взрывных устройств, которые являются одной из крупнейших опасностей только для украинской армии, но и для украинских граждан", - сказал Парубий.

По закону Украины "О прилегающей зоне Украины", Парубий отметил, что он дает возможность вооруженным силам Украины применять оружие.

"Я подписываю эти законы и отправляю их безотлагательно на подпись Президенту", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О прилегающей зоне Украины", который расширяет морскую территорию Украины на 22 километра и позволяет морской охране стрелять без предупреждения в ответ на наступление.

Также, 6 декабря Рада приняла закон о противоминной деятельности, которым призван определить правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере. В частности, предлагается создание Центра противоминной деятельности и инспекции по контролю качества противоминной деятельности.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, мина, закон, Андрей Парубий
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