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Денисова не знает, когда украинские моряки вернутся в Украину

Денисова не знает, когда украинские моряки вернутся в Украину

Людмила Денисова

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не знает, когда украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе, вернутся домой. Об этом она рассказала во время пресс-конференции в понедельник, 17 декабря, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, очень трудно сказать, но я могу сказать, что вчера процитировал Президент: "Это будет тогда, когда Путин решит". Безусловно, мы все делаем очень важную работу для того, чтобы вернуть наших моряков домой. Мы же понимаем, что Путин их брал в плен не для того, чтобы сразу отпустить", - сказала Денисова.

Она добавила, что Украина рассматривает проблематику возвращения украинских военнопленных в рамках Женевской конвенции.

"Никакие суды, судилища или еще что-нибудь не может быть распространено на наших моряков. Они немедленно должны быть освобождены и возвращены домой", - зазанчила Денисова.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, омбудсмен, Людмила Денисова
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