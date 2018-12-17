Гройсман ответил на слова Лаврова о "провокациях" возле Крыма

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно "провокаций" на админчерте с Крымом является его собственной выдумкой. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного брифинга с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Как прокомментировать слова министра иностранных дел РФ? Он сам это придумал. Затем сам вышел и озвучил. Третье, что ему не хватает - это реализовать свой абсолютно неадекватный план", - сказал Премьер.

По словам Гройсмана, Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов относительно провокаций.

"То, что произошло в Азовском море, - это абсолютно грубое нападение сил РФ под их государственным флагом против нашего суверенного государства, нашего флота и против украинских моряков", - добавил он.

Как сообщал УНН, по словам Лаврова, украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.