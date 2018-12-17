Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 03:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15945
Версия для печати

Гройсман ответил на слова Лаврова о "провокациях" возле Крыма

Гройсман ответил на слова Лаврова о "провокациях" возле Крыма

Владимир Гройсман

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно "провокаций" на админчерте с Крымом является его собственной выдумкой. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного брифинга с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Как прокомментировать слова министра иностранных дел РФ? Он сам это придумал. Затем сам вышел и озвучил. Третье, что ему не хватает - это реализовать свой абсолютно неадекватный план", - сказал Премьер.

По словам Гройсмана, Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов относительно провокаций.

"То, что произошло в Азовском море, - это абсолютно грубое нападение сил РФ под их государственным флагом против нашего суверенного государства, нашего флота и против украинских моряков", - добавил он.

Как сообщал УНН, по словам Лаврова, украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Крым, Украина, Владимир Гройсман
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.