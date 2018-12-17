Украинских моряков защищают 34 адвокаты

Киев. 17 декабря. УНН. Военнопленных украинских моряков в судах представляют 34 адвокаты, которые не получают заработной платы. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время пресс-конференции в понедельник, 17 декабря, передает корреспондент УНН.

"Сейчас есть таких 34 адвокаты. То есть на 24 моряка еще в том числе есть адвокаты, которые (предоставленные - ред.) консульскими службами Министерства иностранных дел и самими адвокатами. Сейчас декабрь. Наши все адвокаты, которые непосредственно защищают наших военнопленных, работающих на благотворительных началах. То есть они все помогают и оказывают такую юридическую помощь. С 1 января 2019 года будут заключены такие договоры и подписаны, и они будут иметь такие юридические последствия и выводы", - отметила Денисова.



Она отметила, что группа адвокатов состоит из крымских и московских адвокатов.



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"Была подобрана команда, состоящая из крымских адвокатов и очень им благодарна за поддержку, которую они делали с первого часа, когда были захвачены наши моряки в плен: и адвокатскую, и гуманитарную и волонтерскую. И группа адвокатов московских", - сказала Денисова.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.