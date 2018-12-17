Гройсман в Брюсселе обсудил с Туском поддержку Приазовья

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Брюсселе обсудил инициативы по поддержке Приазовья с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом говорится в микроблоге Гройсмана в Twitter, передает УНН.

"С президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсуждаем инициативы по поддержке Приазовья. Эскалацию в регионе следует остановить. И здесь зеркальные санкции в отношении России, российских кораблей в международных водах станут действенным инструментом", - написал Премьер.

По словам Гройсмана, украинская сторона передала конкретные предложения и проекты поддержки Приазовья и рассчитывает на их совместную с ЕС реализацию.

"Так же заинтересованы усилить взаимодействие в преодолении гибридных и киберугроз, учитывая следующие выборы - как в Украине, так и в ЕС", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня Совет ассоциации Украина-ЕС обсудил возможности предоставления целевой поддержки Евросоюза для областей, прилегающих к Азовскому морю.