Порошенко только за декабрь получил 10 млн грн прибыли

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 14 декабря задекларировал 10 млн грн дивидендов как доход от инвестиционного фонда. Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает УНН.

Согласно опубликованной информации, от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" Глава государства получил 1 млн и 9 млн грн дивидендов.

За 10 дней до того, 4 декабря, Президент декларировал проценты с прибыли АО "МИБ" на общую сумму более 1,3 млн грн.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,35 млн грн, полученных как проценты от размещения вкладов в Международном инвестиционном банке.