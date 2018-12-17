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Порошенко только за декабрь получил 10 млн грн прибыли

Порошенко только за декабрь получил 10 млн грн прибыли

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 14 декабря задекларировал 10 млн грн дивидендов как доход от инвестиционного фонда. Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает УНН.

Согласно опубликованной информации, от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" Глава государства получил 1 млн и 9 млн грн дивидендов.

За 10 дней до того, 4 декабря, Президент декларировал проценты с прибыли АО "МИБ" на общую сумму более 1,3 млн грн.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,35 млн грн, полученных как проценты от размещения вкладов в Международном инвестиционном банке.

Источник: УНН
Теги: банк, доходы, Петр Порошенко
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