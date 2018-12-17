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СБУ забраковала 48 адвокатов для украинских моряков

СБУ забраковала 48 адвокатов для украинских моряков

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Адвокатов для украинских военнопленных моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе, сначала проверяла Служба безопасности Украины. По результатам проверки 48 кандидатур были отклонены. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В эту группу адвокатов не попали разного цвета "кроты" и ФСБшники. ... была проведена работа, в том числе соответствующими службами, чтобы в эту группу адвокатов, а их нужно было 24+, не попали такие же люди. Все были проверены, списки согласованы и сейчас таких 34 адвоката", - сказала Денисова.

Она добавила, что координатором группы по отбору адвокатов был Николай Полозов, а всего поступило 82 заявки от российских и крымских адвокатов. Однако, после проверки СБУ, список сократился до 34 человек.

"Все предложения, которые были предоставлены Николаем Полозовым, все передали в Службу безопасности. Служба безопасности проверила и предоставила нам список из 34 человек, где написала, что "сведения в причастности именно этих  адвокатов к деятельности в ущерб Украине отсутствуют". И поэтому весь этот список уже был предоставлен для дальнейшей работы, чтобы они защищали наших военнопленных", - отметила Денисова.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, моряки, адвокаты
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