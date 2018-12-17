ЕС координирует позицию в ответ на милитаризацию Керченского пролива с G7

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Евросоюз координирует позицию в ответ на милитаризацию Азовского моря и Керченского пролива со стороны РФ со странами "Большой семерки". Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Что касается развития событий (у Керченского пролива - ред.), мы видим это, и мы с самого начала четко говорили, что милитаризация Азовского моря является очень опасной. Поэтому с самого начала мы призывали к деэскалации и уменьшению напряженности с российской стороны", - отметила Могерини.

По ее словам, у ЕС была такая позиция раньше событий, которые произошли у Керченского пролива: к этому призвали на дебатах в Европарламенте еще в октябре.

"Мы видим такое развитие событий с весны и лета, и ЕП четко призывает к деэскалации с российской стороны, и также это волнует Евросоюз в плане безопасности и экономического влияния - из-за проверок, которые проводят, в том числе на кораблях с европейским флагом", - отметила высокий представитель ЕС.

Она рассказала, что обсудила этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи в Милане. По словам Могерини, она четко привела ему позицию ЕС и ожидания Союза.

"Мы не только видим эту ситуацию, но и передаем сигнал, и мы единым фронтом выступаем. Вы видели выводы Европейского совета в четверг, где четко все прописано и указано, какие наши ожидания. Я хочу подчеркнуть, что эту позицию мы координируем постоянно с нашими партнерами по Большой семерке. Я считаю, это может быть эффективным путем осуществления дипломатического и политического давления на Россию", - подчеркнула она.

Напомним, Совет ассоциации обсудил поддержку ЕС региона Приазовья.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.