Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе. Об этом во время онлайн-брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, есть несколько вещей. Думаю, санкционный режим влияет на Россию, если мы показываем свою реакцию, когда Россия делает что-то, как то, что она сделала (в Керченском проливе - ред.). Поэтому дополнительные санкции - это было бы показателем для России, что будущие действия также повлекут за собой санкции", - отметил спецпредставитель, отвечая на вопрос о том, что должен сделать Запад, чтобы Россия не увеличивала агрессию против Украины.

Он также считает необходимым увеличить присутствие международных наблюдателей в регионе.

"Я также думаю, что иметь многонациональное зримое присутствие внутри и вокруг, то в Черном море, или в портах Украины, может стать дополнительным шагом, который повысит видимость действий России по сравнению с тем, что мы сейчас видим", - сказал Волкер.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на сегодня нет признаков, что Россия освободит захваченных у Керченского пролива украинских моряков к рождественским праздникам.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.