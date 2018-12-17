Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 03:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11685
Версия для печати

Депутат Сысоенко рассказала о ДТП и полученных травмах

Депутат Сысоенко рассказала о ДТП и полученных травмах

Ирина Сысоенко

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела во время аварии, в которую попала поздно вечером 16 декабря. Об этом она рассказала по телефону корреспонденту УНН.

"Я сейчас нахожусь дома, утром была в больнице, мне сделали снимки головного мозга. Мне сейчас должны ставить диагноз, какая там степень сотрясения и также у меня много ушибов и на лице, и на ногах. Я получила наибольшее количество травм. Слава Богу, с ребенком и водителем все хорошо", - сказала Сисоенко.

Она сообщила, что полицейские задокументировали значительное превышение количества алкоголя в крови у водителя, который выехал на встречную полосу.

"Я ехала в машине на заднем сиденье и на нашу полосу со встречной очень резко выехал автомобиль Skoda на большой скорости. В лобовую произошло столкновение. Как только сработали все подушки безопасности в моем автомобиле, передняя часть машины полностью разрушена, мы смогли выбраться из машины. Водитель, въехавший в нас, был очень пьян. Он вышел из машины, когда приехали сотрудники полиции, то количество алкоголя в крови превышало в 8 раз допустимую норму и в документах, которые составили представители полиции, полностью подтверждена вина этого пьяного лица, которое находилось за рулем", - отметила Сисоенко.

Народный депутат добавила, что возвращались из Николаева после похорон.

Как сообщал УНН, народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко попала вместе с сыном в ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, травма, депутаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.