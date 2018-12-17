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Украина может получить от США дополнительное вооружение

Украина может получить от США дополнительное вооружение

Курт Волкер

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина может получить от США дополнительное вооружение. Об этом во время онлайн-брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"В США есть возможность предоставить зарубежное военное финансирование или продажу оружия и военной техники Украине. Это кое-что, что мы стремимся сделать вместе со многими другими странами", - сказал Волкер.

По словам спецпредставителя, во время Комиссии стратегического партнерства США-Украина имел место спектр правительственных консультаций, которые включали сектор обороны. Национальные эксперты сектора обороны Украины и США присутствовали, они обсуждали сектор безопасности Украины: стратегии, возможности, пробелы, которые она имеет, и как мы можем действовать, чтобы их заполнить.

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"У нас в режиме онлайн проходит через конгресс пакет зарубежной военной финансовой помощи (для Украины - ред.) на сумму около 250 млн долларов, и у нас есть возможность продавать дополнительное оборудование. В ближайшие пару месяцев будут опубликованы некоторые объявления, сообщения Конгресса о некоторых из первых траншей. И это то, что будет продолжаться, поскольку удовлетворение потребностей Украины заключается в том, как мы можем оказать некоторую помощь", - сказал спецпредставитель.

Напомним, вслед за палатой представителей сенат США поддержал выделение 250 млн долл. помощи на безопасности Украине со средствами на летальное оружие в законе о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Курт Волкер
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