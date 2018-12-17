КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина может получить от США дополнительное вооружение. Об этом во время онлайн-брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"В США есть возможность предоставить зарубежное военное финансирование или продажу оружия и военной техники Украине. Это кое-что, что мы стремимся сделать вместе со многими другими странами", - сказал Волкер.

По словам спецпредставителя, во время Комиссии стратегического партнерства США-Украина имел место спектр правительственных консультаций, которые включали сектор обороны. Национальные эксперты сектора обороны Украины и США присутствовали, они обсуждали сектор безопасности Украины: стратегии, возможности, пробелы, которые она имеет, и как мы можем действовать, чтобы их заполнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ведет переговоры о поставках государствами ЕС летального вооружения

"У нас в режиме онлайн проходит через конгресс пакет зарубежной военной финансовой помощи (для Украины - ред.) на сумму около 250 млн долларов, и у нас есть возможность продавать дополнительное оборудование. В ближайшие пару месяцев будут опубликованы некоторые объявления, сообщения Конгресса о некоторых из первых траншей. И это то, что будет продолжаться, поскольку удовлетворение потребностей Украины заключается в том, как мы можем оказать некоторую помощь", - сказал спецпредставитель.

Напомним, вслед за палатой представителей сенат США поддержал выделение 250 млн долл. помощи на безопасности Украине со средствами на летальное оружие в законе о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".