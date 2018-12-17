Путин не намерен инициировать переговоры по освобождению Сенцова

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российское политическое руководство думает о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, однако инициировать переговоры с украинской властью о его освобождении или обмене не намерено. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и права человека в РФ, передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся. Но, тем не менее, думать о проблемах, которые вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления (о судьбе О.Сенцова – ред.), конечно, нужно. Мы думаем об этом", - заявил Путин в ответ на вопрос известного российского режиссера Александра Сокурова о необходимости задуматься над судьбой Сенцова и объявить амнистию.

"Скоро будет Новый год, и я хочу обратиться к Вам. Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое-то напряжение в стране? Очень большое напряжение в стране, в настроениях людей, связанное с проблемами внешней политики и с внутренней неуверенностью по экономическим вопросам. У людей – то, что я чувствую, – есть большое напряжение и тревога. Последний вопрос, который Вы наверняка от меня ожидаете: можно ли вернуться к судьбе Олега Сенцова. Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет? И нам сделать шаг…", - в частности, спросил Сокуров.

Напомним, адвокатская группа смогла встретиться с 11 из 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в Керченском проливе.

Военнопленных украинских моряков в судах представляют 34 адвокаты, которые не получают заработной платы.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.