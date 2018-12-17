Украина заключила с ЕС восемь соглашений с финансированием в 400 млн евро

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время рабочей поездки в Брюссель главы правительства Владимира Гройсмана украинская сторона заключила 8 сделок с Евросоюзом, общий объем финансирования которых составляет около 400 млн евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Итог визита в Брюссель. Очертили три секторальные направления работы - цифровая интеграция, энергетика и реформирование таможни. Мы подписали всего 8 сделок из разных сфер, и их суммарный объем финансирования составит около 400 млн евро", - отметил премьер.

Ранее глава правительства написал, что в течение дня запланировал встречи с руководством ЕС, участие в 5-м заседании Совета ассоциации Украина - ЕС, переговоры в Еврокомиссии. "Мы проанализируем ход выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и обозначим планы секторальной взаимодействия", - отметил он.

Напоминаем, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Брюсселе обсудил инициативы по поддержке Приазовья с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили ситуацию в Азовском море и санкционную политику в отношении России.