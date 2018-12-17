Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 03:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5685
Версия для печати

Из-за событий на Азове сорвался визит Волкера в Москву

Из-за событий на Азове сорвался визит Волкера в Москву

Курт Волкер

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал посетить Москву в этом месяце, но отменил свои планы из-за событий на Керчи. Об этом он сказал во время онлайн брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

“Я предложил посетить Москву в этом месяце, и я был готов организовать эту поездку, когда Россия напала на украинский флот в Черном море, захватила суды, посадил в тюрьмы моряков”, — отметил Волкер.

Он напомнил, что после этих событий президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за неспособности России освободить моряков.

“Точно так же я не в состоянии приехать в Москву для этих минских целей в то время, пока Россия удерживает украинских моряков”, — подчеркнул спецпредставитель.

Ранее Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России против Украины на море. Он заявил, что многонациональная присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.

До этого, Волкер сообщил, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Курт Волкер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.