Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9495
Версия для печати

США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной

США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Соединенные Штаты могут подтвердить заявления о том, что РФ наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом во время онлайн брифинге в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент.

"Да. Это все правда", - сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты подтвердить недавние слова Президента Петра Порошенко о наращивании Россией военного присутствия у украинской границы.

"Это не то, что произошло за последнюю неделю или две. Это то, что произошло за последние годы", - добавил он.

По словам Волкера, Россия вторглась в Украину, захватила Крым, оккупирует Донбасс, но и в России она наращивает значительный военный потенциал, так же, как она делает это в Крыму.

"Так что он (военный потенциал - ред.) намного больше, чем был до начала конфликта. Это все так", - сказал спецпредставитель.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал посетить Москву в этом месяце, но отменил свои планы из-за событий на Керчи.

Ранее Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России против Украины на море. Он заявил, что многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.

До этого, Волкер сообщил, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, Курт Волкер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.