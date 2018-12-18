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Россия хочет использовать украинских моряков для давления на Киев - Волкер

Россия хочет использовать украинских моряков для давления на Киев - Волкер

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Россия планирует использовать украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, чтобы оказать давление на украинскую власть. Об этом во время онлайн брифинге в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

“Россия пока не заинтересована в обмене пленными. Они даже сейчас держат этих моряков... Я думаю, это желание России использовать их как заложников, чтобы осуществлять политическое давление на правительство в Киеве”, — сказал Волкер.

Он назвал это печальным, потому что захваченные украинские моряки — это реальные люди с реальными семьями, и украинская сторона изъявляет желание обменять их.

“Надеюсь, это будет сделано”, — добавил спецпредставитель.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал посетить Москву в этом месяце, но отменил свои планы из-за событий на Керчи.

Ранее Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России против Украины на море. Он заявил, что многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.

До этого, Волкер сообщил, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, моряки, Курт Волкер
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