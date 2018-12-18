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Волкер раскритиковал Венгрию из-за Украины

Волкер раскритиковал Венгрию из-за Украины

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Держать отношения Украины с НАТО в "заложниках" из-за двусторонних споров о правах меньшинств является неприемлемым. Об этом во время онлайн брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя блокирование Венгрией комиссии Украина-НАТО, передает корреспондент УНН.

По мнению Волкера, вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье может быть решено на двустороннем уровне между Украиной и Венгрией, если взять за основу европейские принципы.

“Я думаю, это проблема, но ее можно решить. Я считаю неприемлемым, это будто не видеть леса за деревьями — держать отношение Украины с НАТО в „заложниках“ из-за двусторонних споров о правах меньшинств. Это правомерный вопрос, но он не должно запятнать нашу способность работать с Украиной, в частности на уровне министров в НАТО”, — сказал он.

Как сообщал УНН, во время брифинга Волкер также заявил, что Россия планирует использовать украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, чтобы оказать давление на украинскую власть.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал посетить Москву в этом месяце, но отменил свои планы из-за событий на Керчи.

Ранее Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России против Украины на море. Он заявил, что многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.

До этого, Волкер сообщил, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Венгрия, Курт Волкер
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