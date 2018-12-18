Бывших партнеров экс-советника Трампа обвиняют в агентурной деятельности

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Двое бывших деловых партнеров Майкла Флинна, который в прошлом занимал должность советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, действовали в качестве "нелегальных агентов" турецкого правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW, который передает информацию министерства юстиции США.

По данным издания, американец Биджан Рафикян и турецкий гражданин Камиль Эким Альптекином пытались добиться экстрадиции в Турцию радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

“По данным судебной власти, Флинн совместно с Рафикяном основали компанию, которая получила 530 тысяч долларов в трехмесячный турецкий проект. С помощью него предполагалось настроить американских политиков и общество против проповедника, говорится в обвинительном заключении”, — сообщается в издании.

Относительно Флинна ведется отдельное расследование. Экс-советник Дональда Трампа признал, что передал судебной власти США ложные сведения о своих контактах с правительством Турции.

Радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. 16 декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США обещал выдать Гюлена Турции. Однако на следующий день сотрудник Белого дома заявил, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Аргентине Дональд Трамп не принимал на себя обязательства экстрадировать проповедника.