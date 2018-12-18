Генассамблея ООН осудила ситуацию с правами человека в КНДР

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Об этом во вторник сообщает телеканал KBS, передает УНН.

По данным телеканала, документ был принят единогласно. Несколькими днями ранее проект резолюции был одобрен третьим комитетом ООН, отвечающий за вопросы прав человека.

В документе говорится, что страны-участницы ООН осуждают "широко распространенные" и "грубые" нарушения прав человека в Северной Корее. В частности, добавляется, что в КНДР "в течение долгого времени продолжаются систематические и серьезные нарушения прав человека". Резолюция осуждает этот факт и требует немедленного прекращения подобной практики, в том числе закрытие тюремных лагерей, освобождение политических заключенных и наказания всех лиц, ответственных за эти преступления.

Также Генассамблея выразила обеспокоенность по поводу сообщений, поступающих о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

В ООН призвали северокорейские власти "уважать все права человека" и "немедленно прекратить" нарушения.

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Пятый год подряд в документе главными ответственными за нарушения прав человека в КНДР названы представители высшего руководства страны, в том числе ее лидер Ким Чен Ын.

Официальный представитель КНДР при ООН Ким Сон подверг резолюцию резкой критике. По его словам, описанные в ней нарушения являются "ложью, сфабрикованной с помощью нескольких предателей-перебежчиков". Дипломат также отметил неприемлемость того, что вопрос о правах человека поднимает среди других стран Япония, "сделала немало военных преступлений во время Второй мировой войны".

Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН сегодня приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, к разработке которого присоединились более 40 стран.

Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.