Украина поблагодарила США за поддержку "крымской" резолюции

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Посольство Украины в Вашингтоне выразило благодарность Соединенным Штатам и странам Карибского и Тихоокеанского регионов за поддержку во время Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства опубликованного на своей официальной странице в Facebook.

“Ценим помощь Соединенных Штатов в разработке проекта этого документа. Убеждены, что поддержка США по обеспечению одного из ключевых национальных интересов Украины является четким примером надежного стратегического партнерства”, — комментируют принятие резолюции в диппредставительстве.

Кроме того, украинское посольство в Вашингтоне поблагодарил за голоса в поддержку во время голосования со стороны других стран.

“Благодарные также за голоса в поддержку от стран из зоны ответственности Посольства Украины в США в регионе Карибского моря, а также странам с Тихоокеанского региона, в которых обращалось Посольство при поддержке Антигуа и Барбуда, Республике Маршалловы Острова, Микронезия, Тувалу, Самоа и Вануату, которые не только поддержали резолюцию во время голосования, но и предоставили возможное содействие во время ее продвижения”, — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН сегодня приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, к разработке которого присоединились более 40 стран.

Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.