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Еще один захваченный РФ моряк назвал себя военнопленным

Еще один захваченный РФ моряк назвал себя военнопленным

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Уже девятый захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным под протокол. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова посетил адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков", - заявил Полозов.

По его словам, Цибизов стал "девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленном под протокол".

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Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Позже в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, Черное море, Азовское море
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