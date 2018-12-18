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Военная разведка зафиксировала значительные изменения в структуре российских войск

Военная разведка зафиксировала значительные изменения в структуре российских войск

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Военная разведка Украины фиксирует значительные изменения в структуре российских войск. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на сообщение разведки.

Вадим Скибицкий отметил, что "с 1 декабря этого года новосозданные вблизи государственной границы российские военные соединения получили оперативную готовность и способны выполнять задачи на территории Украины", указали в разведке.

Также он сообщил об увеличении авиационной компоненты ВС России на украинском направлении.

"Были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии", - отметили в разведке.

По словам представителя ГУР МО Украины, "российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Россией Крыма, может привлекаться к проведению наступательных операций, что представляет угрозу для нашего государства".

Напомним, США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, ВС РФ, разведка
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